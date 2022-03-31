Росіяни винесли з банків рекордну за всю історію суму іноземної готівкової валюти

Російська банківська система пережила рекордний в історії відтік валюти з рахунків клієнтів-фізосіб у перші дні після початку війни в Україні.
За підсумками лютого росіяни винесли з кредитних організацій 8,8 млрд доларів - максимальну суму за весь час доступних даних. Загальний обсяг валютних вкладів і рахунків за місяць скоротився з 94 до 85,2 млрд доларів, випливає зі статистики центробанку.
Основний відтік відбувся в останній тиждень лютого, писав ЦБ раніше. Налякані вторгненням, у можливість якого, згідно з опитуваннями, не вірила переважна більшість населення, люди за кілька днів спустошили каси та сховища банків більш ніж на половину.
На початку кризи кредитні організації накопичили у росії 16,8 млрд доларів як готівкової валюти, хоча окремі учасники готувалися до можливої паніки заздалегідь.
Так, ще в грудні ввезення в країну готівкових доларів підскочило в 2,5 раза і склало майже 5 млрд доларів. Це четвертий рекордний показник в історії: більше доларів та євро паперовими банкнотами банки ввозили лише на тлі паніки березня 2020 року (6 млрд доларів) та у чорні дні 2014-го (9,5 млрд доларів у березні та 10,1 млрд у грудні).
Ввезення євро у грудні збільшилось у 5 разів до листопаду і стало безпрецедентним в історії - майже 2 млрд доларів (у перерахунку за курсом). Попередній рекорд було встановлено у березні-2020 - 1,4 млрд доларів.
Хоча 25 лютого заступник голови ЦБ Сергій Чистюхін запевняв, що банки забезпечені валютною ліквідністю, кошти клієнтів «захищені» та «перебувають у безпеці», а санкції на них «не впливають», ті, хто не послухався влади, мали рацію.
9 березня ЦБ заборонив видавати більше 10 тисяч доларів на руки, і то лише за вкладами та рахунками, відкритими до цієї дати. Валюту, куплену після 9 березня, перевести в готівку не можна, так само як і придбати готівкові долари та євро у банківських відділеннях та обмінних пунктах.
Рішення було ухвалено після того, як США та ЄС оголосили, що повністю припиняють постачання готівкових доларів та євро до росії.
За підсумками лютого росіяни винесли з кредитних організацій 8,8 млрд доларів - максимальну суму за весь час доступних даних. Загальний обсяг валютних вкладів і рахунків за місяць скоротився з 94 до 85,2 млрд доларів, випливає зі статистики центробанку.
Основний відтік відбувся в останній тиждень лютого, писав ЦБ раніше. Налякані вторгненням, у можливість якого, згідно з опитуваннями, не вірила переважна більшість населення, люди за кілька днів спустошили каси та сховища банків більш ніж на половину.
На початку кризи кредитні організації накопичили у росії 16,8 млрд доларів як готівкової валюти, хоча окремі учасники готувалися до можливої паніки заздалегідь.
Так, ще в грудні ввезення в країну готівкових доларів підскочило в 2,5 раза і склало майже 5 млрд доларів. Це четвертий рекордний показник в історії: більше доларів та євро паперовими банкнотами банки ввозили лише на тлі паніки березня 2020 року (6 млрд доларів) та у чорні дні 2014-го (9,5 млрд доларів у березні та 10,1 млрд у грудні).
Ввезення євро у грудні збільшилось у 5 разів до листопаду і стало безпрецедентним в історії - майже 2 млрд доларів (у перерахунку за курсом). Попередній рекорд було встановлено у березні-2020 - 1,4 млрд доларів.
Хоча 25 лютого заступник голови ЦБ Сергій Чистюхін запевняв, що банки забезпечені валютною ліквідністю, кошти клієнтів «захищені» та «перебувають у безпеці», а санкції на них «не впливають», ті, хто не послухався влади, мали рацію.
9 березня ЦБ заборонив видавати більше 10 тисяч доларів на руки, і то лише за вкладами та рахунками, відкритими до цієї дати. Валюту, куплену після 9 березня, перевести в готівку не можна, так само як і придбати готівкові долари та євро у банківських відділеннях та обмінних пунктах.
Рішення було ухвалено після того, як США та ЄС оголосили, що повністю припиняють постачання готівкових доларів та євро до росії.
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