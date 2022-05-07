Росія заблокувала в українських портах близько 90 млн тонн зерна

18:47 06 травня Київ, Україна

Близько 90 мільйонів тонн зерна у портах України заблокувала росія після вторгнення.



Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Польщі.

"Зараз вони роблять наступну кризу, блокуючи вперше в історії порти іншої країни. 90 млн тонн нашого зерна заблоковано", - заявив глава уряду.