Росія заблокувала в українських портах близько 90 млн тонн зерна

Близько 90 мільйонів тонн зерна у портах України заблокувала росія після вторгнення.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Польщі.
За словами Шмигаля, росія може спричинити продовольчу кризу в країнах Європи, Африки та Азії, а також в Україні, обстрілюючи зернові склади.
Армія рф з початку війни вже знищила на території України шість найбільших елеваторів, а на тимчасово окупованих територіях грабує фермерів та вивозить майно.
Шмигаль закликав світову спільноту вплинути на росію та створити гуманітарні коридори для постачання зерна та продуктів харчування для тих країн, які гостро очікують на ці продукти.
Раніше ми повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення росія вивезла із Луганської області близько 100 тисяч тонн зерна. Це майже трирічний запас цього регіону.
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