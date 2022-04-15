Росія за перший квартал витратила на війну більше трильйона рублів

21:48 15 квітня Київ, Україна

Згідно з оперативною статистикою Мінфіну РФ, витрати федерального бюджету за статтею національної оборони за підсумками першого кварталу досягли 1,053 трильйона рублів.



У порівнянні з минулим роком фінансування армії зросло на 106 млрд рублів, а його сукупний розмір вдвічі перевищив витрати на підтримку економіки (532 млрд рублів) і майже вчетверо – на вищу освіту (286 млрд рублів).



Витрати безпосередньо на збройні сили стали більшими на 11% і склали 824 млрд рублів; Витрати на ядерну зброю, переведену в режим підвищеної боєздатності, підскочили на 23%, до 13,1 млрд рублів.



Фінансування заходів щодо мобілізації та позавійськової підготовки подорожчало для бюджету в 1,6 раза (1,873 млрд рублів), а витрати на «мобілізаційну підготовку економіки» практично подвоїлися (0,4 млрд рублів).



Згідно з уточненим розписом бюджету, на оборону за рік уряд повинен витратити 3,677 трильйона рублів, а на всі силові структури (включаючи МВС, Росгвардію, органи безпеки, ФСВП та ін) - 6,448 трильйона.



Внаслідок цього силовики «з'їдять» кожен четвертий рубль у скарбниці і залишаться найбільшою статтею витрат федерального уряду.