Росія знову використовує газ як зброю

Починаючи з 14 червня «Газпром» скорочує постачання газу газопроводом «Північний потік-1», єдиною трубою, яка використовувалася на повну потужність з початку вторгнення Росії в Україну.
Прокачування газу до Німеччини було знижено до 67 млн кубометрів на день проти 167 млн на початку червня. Напередодні «Газпром» повідомив, що не отримав із ремонту газову турбіну Siemens, яка, як визнала німецька компанія, не може виїхати з Канади через санкції проти росії. А середу зупинив ще один газотурбінний агрегат на компресорній станції "Портова", пояснивши рішення "закінченням допустимого терміну роботи без капітального ремонту".
Відправити насос на "ремонт" «Газпром» не може знову ж таки через санкції, розповіло Bloomberg джерело, близьке до компанії.
В результаті постачання газу у напрямку Німеччини – найбільшого клієнта в Європі, який погодився платити за схемою через Газпромбанк, – скорочуються на 60%. А потім недоотримують газ інші європейські країни. Італійський концерн Eni повідомив, що "Газпром" скоротив прокачування на 15% без пояснення причин. Німецька Uniper, партнер «Газпрому» за невдалим проектом «Північний потік-2», отримала на 25% менше газу, ніж домовлено контрактом.
Черговий поворот газового вентиля, що відбувся після того, як Німеччина анонсувала постачання Києву гаубиць та систем ППО, є політично мотивованим, заявив міністр економіки ФРН Роберт Хабек. Мета росії - дестабілізувати ринок і підняти ціни, сказав він, додавши, що поки споживачам газу нічого не загрожує - поставки стабільні.
Але вже очевидно, що ринку треба готуватися до «повного відключення російського газу», вважає Тьєрі Броз, професор Паризького інституту політичних наук: «Навіть компанії, які погодилися змінити контракти, щоб продовжувати отримувати газ, тепер мають зрозуміти, що Кремль у будь-який момент може перейти до політичного диктату».
Особливо гірко має бути Італії, яка пішла на платежі з конвертацією в рублі, а тепер отримує менше газу, причому не за «Північним потоком», каже Тім Патрідж, голова енерготрейдингу в DB Group Europe.
«Газпром» вже повністю припинив постачання до Болгарії, Польщі, Фінляндії, Данії та Нідерландів.. До середини травня його експорт у дальнє зарубіжжя просів на 29%, 65,6 млрд. кубометрів.. Втрата російських поставок вдарила по ринку в той момент, коли він був особливо вразливий. Пожежа на ЗПГ-заводі Freeport у США різко знизила потоки альтернативного палива, і швидкого полегшення не передбачається: заводу потрібно три місяці, щоб відновити виробництво, а на повну потужність він повернеться лише до кінця року.
Біржова ціна газу в ЄС за підсумками торгів у середу підскочила на 22%, до 1270 доларів за тисячу кубометрів.
Прокачування газу до Німеччини було знижено до 67 млн кубометрів на день проти 167 млн на початку червня. Напередодні «Газпром» повідомив, що не отримав із ремонту газову турбіну Siemens, яка, як визнала німецька компанія, не може виїхати з Канади через санкції проти росії. А середу зупинив ще один газотурбінний агрегат на компресорній станції "Портова", пояснивши рішення "закінченням допустимого терміну роботи без капітального ремонту".
Відправити насос на "ремонт" «Газпром» не може знову ж таки через санкції, розповіло Bloomberg джерело, близьке до компанії.
В результаті постачання газу у напрямку Німеччини – найбільшого клієнта в Європі, який погодився платити за схемою через Газпромбанк, – скорочуються на 60%. А потім недоотримують газ інші європейські країни. Італійський концерн Eni повідомив, що "Газпром" скоротив прокачування на 15% без пояснення причин. Німецька Uniper, партнер «Газпрому» за невдалим проектом «Північний потік-2», отримала на 25% менше газу, ніж домовлено контрактом.
Черговий поворот газового вентиля, що відбувся після того, як Німеччина анонсувала постачання Києву гаубиць та систем ППО, є політично мотивованим, заявив міністр економіки ФРН Роберт Хабек. Мета росії - дестабілізувати ринок і підняти ціни, сказав він, додавши, що поки споживачам газу нічого не загрожує - поставки стабільні.
Але вже очевидно, що ринку треба готуватися до «повного відключення російського газу», вважає Тьєрі Броз, професор Паризького інституту політичних наук: «Навіть компанії, які погодилися змінити контракти, щоб продовжувати отримувати газ, тепер мають зрозуміти, що Кремль у будь-який момент може перейти до політичного диктату».
Особливо гірко має бути Італії, яка пішла на платежі з конвертацією в рублі, а тепер отримує менше газу, причому не за «Північним потоком», каже Тім Патрідж, голова енерготрейдингу в DB Group Europe.
«Газпром» вже повністю припинив постачання до Болгарії, Польщі, Фінляндії, Данії та Нідерландів.. До середини травня його експорт у дальнє зарубіжжя просів на 29%, 65,6 млрд. кубометрів.. Втрата російських поставок вдарила по ринку в той момент, коли він був особливо вразливий. Пожежа на ЗПГ-заводі Freeport у США різко знизила потоки альтернативного палива, і швидкого полегшення не передбачається: заводу потрібно три місяці, щоб відновити виробництво, а на повну потужність він повернеться лише до кінця року.
Біржова ціна газу в ЄС за підсумками торгів у середу підскочила на 22%, до 1270 доларів за тисячу кубометрів.
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