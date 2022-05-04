Росія просила Казахстан допомогти у ввезенні імпортних товарів

Посилена блокада із боку країн і виснаження запасів призвело до того, що великі роздрібні мережі росії почали шукати лазівки.
"Магніт" і "Лента" - другий і третій рітейлери в росії за кількістю супермаркетів - ведуть переговори про постачання через Казахстан, повідомив керівник управління підприємництва та інвестицій Алмати Еркебулан Оразалін.
Мережі, які володіють двома десятками тисяч магазинів, хочуть налагодити ввезення товарів, які «обмежені для поставки на російський ринок, і може виникнути їхній дефіцит», сказав Оразалін.
Йдеться саме про імпортні товари, наголосив він, додавши, що «це складний процес, пов'язаний із низкою міжнародних обмежень».
За даними федеральної митної служби (фмс), минулого року росія ввезла продовольства на 26,95 млрд доларів, витративши на нього кожен десятий долар витрат на імпорт.
У січні 2022 року постачання збільшилося на 23,2%, до 2,157 млрд доларів. А з лютого фмс засекретила митну статистику, щоб "уникнути спекуляцій".
Помічник президента з економіки Максим Орєшкін, втім, проговорився: у березні, після початку війни, імпорт впав «на десятки відсотків».
Торгівля з ЄС виявилася практично паралізованою після того, як найбільші контейнерні перевізники відмовилися працювати з росією, а потім п'ятий пакет санкцій заборонив в'їзд вантажівок та вхід до європейських портів суднам під російськими прапорами.
У Північно-Західному морському басейні – ключовому для постачання з європейських країн – спад контейнерних перевезень становить 90-95%.
Економіка живе «на запасах», але цей період закінчиться у другому-третьому кварталі, говорила 18 квітня голова центробанку росії Ельвіра Набіулліна.
Вплив санкцій почне поширюватися на реальний сектор, а економіка вступить у «непростий період» структурної трансформації, коли бізнесу доведеться шукати нові моделі існування та нових постачальників, сказала вона.
Мережі, які володіють двома десятками тисяч магазинів, хочуть налагодити ввезення товарів, які «обмежені для поставки на російський ринок, і може виникнути їхній дефіцит», сказав Оразалін.
Йдеться саме про імпортні товари, наголосив він, додавши, що «це складний процес, пов'язаний із низкою міжнародних обмежень».
За даними федеральної митної служби (фмс), минулого року росія ввезла продовольства на 26,95 млрд доларів, витративши на нього кожен десятий долар витрат на імпорт.
У січні 2022 року постачання збільшилося на 23,2%, до 2,157 млрд доларів. А з лютого фмс засекретила митну статистику, щоб "уникнути спекуляцій".
Помічник президента з економіки Максим Орєшкін, втім, проговорився: у березні, після початку війни, імпорт впав «на десятки відсотків».
Торгівля з ЄС виявилася практично паралізованою після того, як найбільші контейнерні перевізники відмовилися працювати з росією, а потім п'ятий пакет санкцій заборонив в'їзд вантажівок та вхід до європейських портів суднам під російськими прапорами.
У Північно-Західному морському басейні – ключовому для постачання з європейських країн – спад контейнерних перевезень становить 90-95%.
Економіка живе «на запасах», але цей період закінчиться у другому-третьому кварталі, говорила 18 квітня голова центробанку росії Ельвіра Набіулліна.
Вплив санкцій почне поширюватися на реальний сектор, а економіка вступить у «непростий період» структурної трансформації, коли бізнесу доведеться шукати нові моделі існування та нових постачальників, сказала вона.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі