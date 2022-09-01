Росія почала продавати вугілля Китаю та Індії за пів ціни

18:20 18 серпня Київ, Україна

У липні постачання російського вугілля до ЄС впали на 3 млн тонн , обсяги, що випадають, перенаправили в азіатські країни, які наростили закупівлі на 2,8 млн тонн і стали найбільшими клієнтами російських вугільників.

Індія придбала за місяць 2 млн тонн (на 60% більше, ніж у червні), а Китай - 6,8 млн тонн (+40%).



Заманити покупців на санкційне вугілля вдається коштом знижок, які з початку війни з Україною зросли у 10 разів. У середньому кожна тонна сировини з росії продається на 45-50% дешевше, ніж аналоги від інших постачальників, а в грошах дисконт досягає $200.



Таким чином, лише за один місяць поставок до Китаю вугільники недоотримали $1,3 млрд порівняно з доходом, який могли б побачити на своїх рахунках, якби знижок не було. У липні експортні ціни на російське вугілля знизилися ще на $5, до $180 за тонну.



Загальний морський експорт російського вугілля залишився майже на довоєнних рівнях — 16 млн тонн на місяць вивезли судна з портів, поспішаючи встигнути до європейських санкцій, які набули чинності 9 серпня. Тепер постачання вугілля до ЄС заборонено повністю. А це 50 млн тонн на рік, і перенаправити такий обсяг на схід неможливо, оскільки потужності Транссибу не дозволяють, каже фахівець із регіональної економіки, професорка МДУ Наталія Зубаревич.



Це обіцяє депресію в Кемеровській області, на яку припадає 60% видобутку кам'яного вугілля, близько 80% — коксівного та 100% — деяких особливо цінних марок вугілля.



Після серпня у Кемеровській області буде «найжорсткіша ситуація», каже Зубаревич: через втрату ринку компанії будуть змушені тримати співробітників на неповній зайнятості (звільнити їх складно) або відправляти у відпустки без збереження утримання.



Ситуацію для шахтарів та вугільної галузі посилює те, що навіть до Азії вугілля возити стане складно, якщо не неможливо: санкції Євросоюзу встановили не лише ембарго, а й заборону страхування морських поставок російського вугілля. Причому не лише в ЄС, а й у всьому світі.

"Якщо ви судновласник з ЄС і завантажили російське вугілля, щоб доставити його до третьої країни, що не входить до ЄС, - тепер це незаконна операція", - пояснює Майк Солтхаус, глобальний директор зі страхових відшкодувань Асоціації клубів взаємного страхування Північної Англії та голова санкційного комітету Міжнародної групи клубів взаємного страхування (International Group of P&I Clubs).

На частку International Group of P&I Clubs (IG) припадає 90% страхових послуг на ринку морських перевезень.