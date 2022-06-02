Росія летить в економічну прірву

08:33 02 червня Київ, Україна

За даними мінекономрозвитку росії, внаслідок «безпрецедентного санкційного тиску» економіка росії летить у прірву.

За підсумками квітня російський ВВП скоротився вперше з початку війни - на 3% у річному вираженні (після зростання на 1,3% у березні та 4,1% у лютому).



Вперше з лютого 2021 року спад випуску був зафіксований у більшості базових галузей. Промисловість просіла на 1,6%, видобуток нафти та газу майже на 10%, а автопром практично став (-85,4%).



Оборот роздрібної торгівлі впав на 9,7% - рекордно з локдаунів пандемії-2020 після того, як громадяни витратили запаси вільних грошей, ціни злетіли рекордно за 20 років, а іноземні компанії обірвали постачання імпорту та почали закривати магазини.



Ще сильніше – на 11,9% – обвалилася оптова торгівля. Вантажообіг транспорту просів на 5,9%.

«Квітень став першим місяцем, який повністю відбив рецесію, - констатує Софія Донець, економіст «Ренесанс Капіталу». - Споживання суттєво просіло після лихоманкового зростання в березні».

Поки путін з телеекранів запевняє росіян, що економіка витримує санкції, а інфляція в країні в рази менша, ніж на Заході, прогнози економістів стають дедалі похмурішими.



Опитування Bloomberg, проведене в травні, показало, що більшість експертів чекають дворічну рецесію, першу з середини 1990-х, яка до 2024 року обнулить більше 10 років економічного зростання. Відповідно до консенсус-прогнозу, ВВП впаде на 10% цього року (рекордно з 1994 року) та ще на 1,5% - у наступному.

«Санкції душать економіку росії, - зазначає Скотт Джонсон, економіст Bloomberg Economics. - Влада запобігла різкому краху, стабілізувавши фінансову систему, але випуск скорочуватиметься далі в міру того, як проблеми поширюються за межі орієнтованих на зовнішню торгівлю секторів».

Офіційний прогноз уряду росії оптимістичніший за незалежні оцінки, але і в ньому влада визнає: падіння ВВП триватиме два роки і накопиченим підсумком стане безпрецедентним з середини 1990х (7,8% у 2022 році і 0,7% у 2023-му).



За рік росія втратить від 9% до 17% видобутку нафти, від 6% до 8% видобутку газу, більше 19% інвестицій, а падіння рівня життя - на 6,8% у перерахунку на реальні доходи людей - буде максимальним з 1998 року.