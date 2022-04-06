Росія шукає нові шляхи вивезення ядерних відходів поза Україною

Річний звіт компанії «Росатом» містив інформацію про вивезення ядерних відходів. Серед іншого - вказівка на розробку і тестування нових маршрутів вивезення. Тепер «Росатом» планує вивозити відходи ядерного палива не через Україну.

Там вказується, що такий обхід можна здійснити з Болгарії через порт «Кавказ».

«В рамках відпрацювання альтернативних маршрутів (минаючи територію України) в 2020 році у взаємодії з прикордонною службою ФСБ Росії, Військово-морським флотом здійснено пілотне вивезення ВЯП з Болгарії (АЕС «Козлодуй», Болгарія) через порт «Кавказ», - йдеться в документі компанії.

Нагадаємо, що двостороння співпраця Болгарії та Росії почалася ще в 1966 році, коли відповідний договір був підписаний ще за існування СРСР.

Нагадаємо, що Чехія офіційно виключила «Росатом» зі списку учасників тендерів на будівництво п'ятого енергоблока атомної електростанції «Дуковани». Про це повідомив міністр промисловості і торгівлі Чехії - Карел Гавлічек по завершенню засідання уряду.