15:32 06 червня Київ, Україна

Спочатку Кремль спровокувала продовольчу кризу, а тепер намагається продати вкрадене українське зерно постраждалим від посухи країнам Африки.

Про це йдеться в матеріалі американського видання The New York Times.

У п'ятницю, 4 червня, глава Африканського союзу, президент Сенегалу Макі Салл відвідав росію, де провів зустріч із російським лідером володимиром путіним, намагаючись домовитися про постачання зерна.. Західні журналісти стверджують, що цей візит зіграв на руку тільки Кремлю, оскільки він може викликати розбіжності щодо єдиної думки щодо вторгнення ЗС Росії в Україну.



Водночас, низка африканських країн неоднозначно ставляться до позиції Заходу через російсько-українську війну та санкції проти Кремля, оскільки залежать від поставок не лише продовольства, а й озброєння з боку Москви.. Ситуацію також посилює сильна посуха, яка може спровокувати голод на континенті.

У середині травня США розіслали попередження 14 країнам, переважно в Африці, про те, що російські вантажні судна залишають порти поблизу України з "украденим українським зерном".



Чиновники США підтвердили, що йдеться про країни в північній та східній частинах Африки, а також про Пакистан, Бангладеш, Шрі-Ланку та Туреччину.

"Сполучені Штати працюють з іншими країнами, щоб запобігти продажу зерна, яке, ймовірно, було вкрадено в Україні", – заявив представник Держдепартаменту.

Директор Міжнародного інституту стратегічних досліджень HORN Хасан Ханнендже попереджає, що країни Африки навряд чи вагатимуться перед покупкою зерна, яке поставляється росією, оскільки їх не хвилює походження продовольства.

"Це не дилема. Африканцям все одно, звідки вони отримують продовольство, і якщо хтось збирається моралізувати з цього приводу — він помиляється. Потреба у продовольстві настільки гостра, що це не те, що їм потрібно обговорювати", - сказав експерт.

На думку аналітика, на більшій частині Африки будь-який тиск Заходу щодо зерна, що поставляється з Росії, може мати неприємні наслідки, якщо Захід не запропонує засобу поповнення нестачі пшениці.