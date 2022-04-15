Російський ринок акцій стрімко падає на тлі новин про нафтове ембарго ЄС

На тлі новин про те, що країни ЄС повернулися до обговорення нафтового ембарго росії, індекс Мосбіржі в п'ятницю оновив мінімуми з 25 лютого.
Рублевий індикатор ринку, який відстежує капіталізацію 43 найбільших компаній, падав більш ніж на 2%, до позначки 2353,13 пункту — найнижчої з моменту відкриття біржі після місячного зупинення торгів.
На 13:44 падіння індексу скоротилося до 0,6%. Папери Сбербанку та «Роснафти» дешевшають на 0,7%, «Лукойлу» — на 1%, «Татнафти» — на 2,5%, тоді як «Норнікель» додає 0,2%.
Переживши рекордний в історії крах в день вторгнення в Україну, російський ринок відіграв втрати до початку квітня, завдяки заходам ЦБ і найбільшим банкам, які стали головними покупцями паперів, що подешевшали, минулого місяця (на 46 млрд рублів, згідно зі статистикою Центробанку).
Але штучне ралі, яке відбулося завдяки забороні нерезидентам брати участь у торгах, зникло, і за останні дні індекс Мосбіржі втратив 15%.
На 13:44 падіння індексу скоротилося до 0,6%. Папери Сбербанку та «Роснафти» дешевшають на 0,7%, «Лукойлу» — на 1%, «Татнафти» — на 2,5%, тоді як «Норнікель» додає 0,2%.
Переживши рекордний в історії крах в день вторгнення в Україну, російський ринок відіграв втрати до початку квітня, завдяки заходам ЦБ і найбільшим банкам, які стали головними покупцями паперів, що подешевшали, минулого місяця (на 46 млрд рублів, згідно зі статистикою Центробанку).
Але штучне ралі, яке відбулося завдяки забороні нерезидентам брати участь у торгах, зникло, і за останні дні індекс Мосбіржі втратив 15%.
Плани ЄС щодо посилення санкцій також відбивають бажання купувати у тих, хто готовий ризикнути. Джерела The New York Times стверджують, що європейські країни обговорюють поетапне нафтове ембарго, яке запроваджуватиметься поступово — як і заборона на імпорт вугілля. Це дозволить залежним від росії країнам, таким як Німеччина, знайти альтернативних постачальників.
Хоча в ціни акцій уже включено геополітичний дисконт, це не означає, що все гірше для вітчизняних підприємств уже залишилося позаду: вони по черзі стикаються з проблемами щодо проведення виплат із зовнішнього боргу в іноземній валюті, що загрожує ситуацією масових крос-дефолтів; деякі почали відмовлятися від дивідендів, перераховує Манжос: «Все це формує об'єктивне погіршення інвестиційної привабливості акцій та облігацій вітчизняних підприємств, не кажучи вже про те, що інвестори із західних країн і так надовго „забудуть дорогу“ на російський фондовий ринок».
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