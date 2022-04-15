Російський ринок акцій стрімко падає на тлі новин про нафтове ембарго ЄС

14:59 15 квітня Київ, Україна

На тлі новин про те, що країни ЄС повернулися до обговорення нафтового ембарго росії, індекс Мосбіржі в п'ятницю оновив мінімуми з 25 лютого.

Рублевий індикатор ринку, який відстежує капіталізацію 43 найбільших компаній, падав більш ніж на 2%, до позначки 2353,13 пункту — найнижчої з моменту відкриття біржі після місячного зупинення торгів.



На 13:44 падіння індексу скоротилося до 0,6%. Папери Сбербанку та «Роснафти» дешевшають на 0,7%, «Лукойлу» — на 1%, «Татнафти» — на 2,5%, тоді як «Норнікель» додає 0,2%.



Переживши рекордний в історії крах в день вторгнення в Україну, російський ринок відіграв втрати до початку квітня, завдяки заходам ЦБ і найбільшим банкам, які стали головними покупцями паперів, що подешевшали, минулого місяця (на 46 млрд рублів, згідно зі статистикою Центробанку).



Але штучне ралі, яке відбулося завдяки забороні нерезидентам брати участь у торгах, зникло, і за останні дні індекс Мосбіржі втратив 15%.

"Продовжує спостерігатися явний дефіцит ідей для покупки, що відображається в обсязі торгів, який знаходиться на рекордно низьких рівнях", - констатує провідний аналітик ПСБ Олексій Головінов.

Плани ЄС щодо посилення санкцій також відбивають бажання купувати у тих, хто готовий ризикнути. Джерела The New York Times стверджують, що європейські країни обговорюють поетапне нафтове ембарго, яке запроваджуватиметься поступово — як і заборона на імпорт вугілля. Це дозволить залежним від росії країнам, таким як Німеччина, знайти альтернативних постачальників.

"Інвестори та спекулянти почали усвідомлювати той факт, що стимули для швидкого корекційного зростання фондового ринку відсутні", - говорить старший ризик-менеджер "Алго-Капіталу" Віталій Манжос.

Хоча в ціни акцій уже включено геополітичний дисконт, це не означає, що все гірше для вітчизняних підприємств уже залишилося позаду: вони по черзі стикаються з проблемами щодо проведення виплат із зовнішнього боргу в іноземній валюті, що загрожує ситуацією масових крос-дефолтів; деякі почали відмовлятися від дивідендів, перераховує Манжос: «Все це формує об'єктивне погіршення інвестиційної привабливості акцій та облігацій вітчизняних підприємств, не кажучи вже про те, що інвестори із західних країн і так надовго „забудуть дорогу“ на російський фондовий ринок».