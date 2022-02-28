Російський рубль вже втратив понад 40% своєї вартості

06:01 28 лютий Київ, Україна

В мире открываются первые биржи: российский рубль уже потерял более 40% своей стоимости, что превышает самый плохой день обвала 1998 года. Что это значит для России? • уровень жизни в России падает • импортные товары и услуги сейчас очень дорогие • возможна нехватка поставок товаров • увеличение внешнего долга Источник: Simon Baptist, руководитель Economist Intelligence: EIU





Фото: российский рубль уже потерял более 40% своей стоимости