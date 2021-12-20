Російський Газпром збільшив у 2 рази прибуток за рахунок цін на газ

14:37 14 грудень Київ, Україна

Використовуючи своє монопольне становище, Газпром зіграв на цінах та залишився у великому виграші. Так, у жовтні-листопаді цього року постачання газу до країн Євросоюзу було скорочено на 25% порівняно з минулим роком. На тлі загрози холодів та користуючись своїм правом, російський постачальник підняв ціну на газ до 1360 доларів за тисячу кубометрів.

У результаті за десять місяців поточного року на експорті газу Газпром отримав $39,58 млрд прибутку, що вдвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року. При цьому фактичне зростання експорту в натуральному вираженні за цей період склало 5,7% або 171,5 млрд куб. м.

Наочним є той факт, що у жовтні проти серпня експорт газу впав на 9,3%, тобто до 13,9 млрд кубометрів, тоді як у вартісному вираженні він зріс на 30,8%, до $6,17 млрд.