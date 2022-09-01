Російський Газпром намагався заблокувати роботу українських суден на Дунаї

12:32 12 серпня Київ, Україна





Про це повідомив гендиректор Українського Російський "Газпром" через сербську компанію NIS Gazprom Neft намагався заблокувати роботу українських суден на Дунаї.Про це повідомив гендиректор Українського Дунайського пароплавства Дмитро Москаленко у Facebook.

Ще до війни в Українського Дунайського пароплавства (УДП) виникла заборгованість перед сербською компанією NIS Gazprom Neft, яка займалася бункеруванням флоту. Тоді компанія не мала з цим проблем і претензій не висували.



Але з початком війни ситуація змінилася. Компанія звернулася до пароплавства з вимогою повернути гроші, але в УДП повідомили, що не можуть цього зробити через санкції. Мажоритарним власником NIS Gazprom Neft є російський Газпром Нафта, а розрахунки з російськими державними компаніями заборонені.



Наприкінці червня одне із суден УДП затримали у сербському Велико-Градішті. Так стало відомо, що NIS Gazprom Neft вдалося отримати досудове рішення про арешт флоту УДП. За словами Москаленка, компанії не було повідомлено про це встановленим сербським законодавством способом.

"Таким чином, підприємство тимчасово упустило можливість працювати не лише на сербській ділянці, а й вище Дунаєм", – зазначив він.

Лише у серпні юристам компанії вдалося зняти арешт із більш ніж 20 суден Українського Дунайського пароплавства. Ще два судна поки що затримані в портах Сербії.



УДП планує позиватися до NIS Gazprom Neft з вимогою компенсувати збитки, пов'язані з простоєм флоту.

"Немає сумнівів, що ініційована росіянами атака на УДП – це частина економічної агресії. Ворог намагався заблокувати нашу роботу, щоб зірвати експортні поставки української агропродукції. Вони просто не очікували, що ми зможемо дуже швидко провести передислокацію флоту на Нижній Дунай", – вважає Москаленко.

Він також додав, що блокувати судна компанії допомагають колаборанти, серед них представники колишнього керівництва УДП.