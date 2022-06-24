Російські позичальники втрачають упевненість у своїй спроможності платити поточні борги

14:24 24 червня Київ, Україна

Згідно з опитуванням міжнародної аудиторської компанії Kept (раніше KPMG), більшість російських позичальників визнали, що не впевнені у власній можливості погасити кредити

В опитуванні взяли участь 2000 клієнтів російських банків , включаючи представників малого та середнього бізнесу.

Зростання кредитної невпевненості росіян — тривожний дзвінок для банків, які можуть зіткнутися зі зростанням незворотних боргів та скорочення обсягів кредитування. Директорка практики з надання консультаційних послуг компаніям фінансового сектору Kept Ольга Блєднова зазначає, що з початку війни в Україні частка «невпевнених» росіян зросла вдвічі, на цей момент лише 23% росіян та підприємців, які є кредитними клієнтами російських банків, заявили про впевненість у погашенні своїх боргів.

"Для банків це означає, по-перше, високий ризик зростання простроченої заборгованості в майбутніх періодах, а по-друге, необхідність опрацьовувати інструменти скорочення ризиків по кредитному портфелю та перегляду ризик-стратегій", - пояснює Блєднова.

Незалежний експерт Андрій Бархота зазначає, що у період за квітень-травень частка поганих боргів у портфелях банків зросла на 15%.

"Це означає, що за цей період принаймні кожен сьомий позичальник втратив здатність обслуговувати свої кредити", - пояснює експерт. Бархота переконаний, що надалі зростання частки поганих боргів продовжиться і досягне до кінця року 25-30%.

Крім зростання кількості поганих кредитів, банківський сектор у найближчому майбутньому очікує уповільнення кредитування в принципі. Експерти зазначають, що невизначеність змушує громадян більше зберігати та економити. За оцінками Kept, понад 93% респондентів планують скоротити витрати, для банків це падіння відсоткових доходів і маржинальності бізнесу.