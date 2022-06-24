Російські позичальники втрачають упевненість у своїй спроможності платити поточні борги

Згідно з опитуванням міжнародної аудиторської компанії Kept (раніше KPMG), більшість російських позичальників визнали, що не впевнені у власній можливості погасити кредити.
В опитуванні взяли участь 2000 клієнтів російських банків, включаючи представників малого та середнього бізнесу.
Зростання кредитної невпевненості росіян — тривожний дзвінок для банків, які можуть зіткнутися зі зростанням незворотних боргів та скорочення обсягів кредитування. Директорка практики з надання консультаційних послуг компаніям фінансового сектору Kept Ольга Блєднова зазначає, що з початку війни в Україні частка «невпевнених» росіян зросла вдвічі, на цей момент лише 23% росіян та підприємців, які є кредитними клієнтами російських банків, заявили про впевненість у погашенні своїх боргів.
Незалежний експерт Андрій Бархота зазначає, що у період за квітень-травень частка поганих боргів у портфелях банків зросла на 15%.
Крім зростання кількості поганих кредитів, банківський сектор у найближчому майбутньому очікує уповільнення кредитування в принципі. Експерти зазначають, що невизначеність змушує громадян більше зберігати та економити. За оцінками Kept, понад 93% респондентів планують скоротити витрати, для банків це падіння відсоткових доходів і маржинальності бізнесу.
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