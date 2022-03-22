Російські авіакомпанії втратили 78 літаків - їх заарештували за кордоном через санкції

15:21 22 березня Київ, Україна

78 літаків російських авіакомпаній було заарештовано за кордоном через санкції проти Росії. Про це розповів голова Мінтрансу РФ Віталій Савельєв.



За його словами, арешти лайнерів російських авіакомпаній відбулися, зокрема, в «дружніх країнах» — у Туреччині, Азербайджані та Вірменії. До цього 111 перевізників країни мали 1367 літаків.



Росія намагається домовитися із західними лізинговими компаніями про викуп літаків, але ті не йдуть на переговори, розповів Савельєв. Тому авіапарк почали переводити до російського реєстру. Там уже опинилося, за даними міністра, майже 800 лайнерів.



Нагадаємо, США та Євросоюз у рамках санкцій, накладених на Росію через вторгнення в Україну, заборонили здавати у лізинг літаки російським авіакомпаніям, а також продавати до них запчастини.



В рамках санкцій лізингодавці почали заарештовувати лайнери російських авіакомпаній за кордоном, що, у свою чергу, призвело до практично повного припинення польотів вітчизняних перевізників за кордон.



14 березня Путін підписав закон, що дозволяє російським авіакомпаніям оформити на себе права на іноземні літаки, що у лізингу, і продовжити їхню експлуатацію. Документ також дозволяє видавати таким літакам російські сертифікати льотної придатності, з якими виникли проблеми через санкції.