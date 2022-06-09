Російська економіка втратить все, що отримала за останні 15 років

Згідно зі звітом Інституту міжнародних фінансів (IIF), вже до кінця 2023 року російська економіка втратить усе, що було отримано за останні 15 років.
IIF оцінив падіння російського ВВП цього року у 15%, у 2023 р. – ще у 3%. Це найгірша оцінка на поточний рік серед міжнародних інституцій. Світовий банк цього тижня скоригував свої прогнози щодо світової економіки та чекає скорочення російської на 8,9%. МВФ у квітневому прогнозі передрік їй падіння на 8,5% цього року і на 2,3% – наступного.
За оцінкою Міністерства економічного розвитку, даною в середині травня, ВВП росії знизиться на 7,8% та 0,7% відповідно.
Незалежно від масштабів падіння, всі експерти сходяться на тому, що воно буде найзначнішим з початку 1990-х років.
Високі ціни на нафту і газ разом з діями банку росії, який різко підвищив відсоткові ставки і ввів валютний контроль, щоб запобігти відпливу грошей з країни, поки забезпечили деякий захист від введених проти країни санкцій. Тим не менш, санкції та відхід з росії зарубіжних компаній ведуть до «розвалу економіки, зводячи нанівець досягнення, отримані більш ніж за десятиліття економічного зростання, при тому, що деякі з найзначніших наслідків ще не почали відчуватися», вказує IIF.
Санкції не повинні бути статичними, вказують експерти інституту, швидше, це «мішень, що рухається».. Їх необхідно постійно коригувати в міру прояву наслідків та застосування росією заходів у відповідь.
Поки що санкції не змусили росію припинити агресію, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю головному редактору Financial Times Руле Халаф. Санкції – дуже потужна зброя, але вони працюють, коли реалізуються дуже конкретно і не залишають лазівок, сказав він: «Потрібно всі російські банки відключити від SWIFT, бо інакше вони оминають обмеження. Це ж стосується й імпорту».
Санкції ще не досягли останньої сходинки ескалаційних сходів, вважає IIF:
Західні союзники найближчими тижнями та місяцями можуть зробити додаткові кроки, щоб посилити тиск на російський уряд.
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