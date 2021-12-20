Зростання ВВП сповільнилося

За інформацією Державної служби статистики, зростання обсягу реального валового внутрішнього продукту у третьому кварталі поточного року у річному вимірі сповільнилося до 2,4%. При цьому, якщо порівнювати з другим кварталом, враховуючи сезонний фактор, то зростання ВВП у 3 кварталі склало 1,4%, додають у Держстаті.
У другому кварталі року обсяг реального ВВП порівняно з таким самим періодом 2020 р. зріс на 5,7%. За підсумками першого кварталу цього року падіння ВВП у річному обчисленні становило 2,2%.
Національним банком у жовтні було погіршено прогноз зростання ВВП у поточному році з 3,8 до 3,1% на тлі негативного впливу коронавірусної пандемії та наслідків різкого підвищення цін на природний газ. При цьому Мінекономіки зберегло прогноз зростання ВВП на 4%. Нагадаємо, що прогноз внутрішнього валового продукту для України на 2021-2022 роки було озвучено у Європейському банку реконструкції та розвитку. ВВП очікується на рівні 3,5%.
Національним банком у жовтні було погіршено прогноз зростання ВВП у поточному році з 3,8 до 3,1% на тлі негативного впливу коронавірусної пандемії та наслідків різкого підвищення цін на природний газ. При цьому Мінекономіки зберегло прогноз зростання ВВП на 4%. Нагадаємо, що прогноз внутрішнього валового продукту для України на 2021-2022 роки було озвучено у Європейському банку реконструкції та розвитку. ВВП очікується на рівні 3,5%.
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