Ризик нової агресії Росії проти України спричинив падіння цін на держоблігації

07:50 18 січень Київ, Україна

Ціни на держоблігації України та РФ впали, на тлі погіршення ситуації безпеки, ризик нової агресії також позначився на валютних ринках.

"Ринок повинен був врахувати певну можливість російського вторгнення", - заявив аналітик Aberdeen Віктор Забо.

Дохідність за українськими єврооблігаціями збільшилася до 11-15%, що фактично означає виключення України з ринку запозичень, твітує експерт Джорджтаунського університету Андерс Аслунд. Курс гривні також зменшився до 28 гривень за долар.

"Це повністю спричинене загрозою російської війни, тому Захід має допомогти", – вважає експерт.

Зростання нестабільності в регіоні позначилося і на російських активах. Прибутковість за 10-річними російськими держоблігаціями досягла найвищих показників з 2016 року в п'ятницю. Курс рубля впав на 0,4% до 76,5 руб. за долар, пише Bloomberg. Рубль також втратив свій статус найбільш привабливої валюти ринків, що розвиваються, зазначають у виданні.



Під час, коли російські ринки отримали удар, Аслунд радить Заходу збільшити витрати для Росії та виступити з потужними санкціями, серед яких, відключення від системи розрахунків SWIFT та фінансової системи великих державних фінансових інститутів, заборона торгувати державними облігаціями Росії та облігаціями державних корпорацій, заборона торгівлі акціями держпідприємств Росії тощо.



А економіст Тімоті Еш із BlueBay Investments зазначає, що заява німецького політика Фрідріха Мерца, ймовірного кандидата на пост глави Християнсько-демократичного союзу, про те, що Росію не варто відключати від SWIFT, далася взнаки на ринках.