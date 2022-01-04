Різке збільшення мінімальної зарплати вдарить по економіці

На даний момент держава цілком може дозволити збільшення мінімальної заробітної плати. Але, як зазначив у своєму інтерв'ю журналістам Володимир Зеленський, дуже небезпечно здійснювати різке збільшення мінімалки за стислий проміжок часу.

"Обов'язково витримає (бюджет - ред.) ... Ми точно знаємо, що ми можемо збільшити до 6,5 (тисяч гривень - ред.). Небезпечно збільшувати (мінімальну зарплату - ред.) В короткі терміни ... Я впевнений, що, крім цього, людям буде легше ", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вносить на розгляд Верховної Ради законопроект, що передбачає підвищення мінімальної зарплати до п'яти тисяч гривень з 1 вересня.

У свою чергу і глава Нацбанку України Кирило Шевченко оцінив наслідки підвищення мінімальної зарплати. Підняття мінімальної зарплати до 6500 грн у 2021 році вплине на ціни менше, ніж в 2017 році, коли мінімальну зарплату підняли з 1600 до 3200 грн, припустив Шевченко.