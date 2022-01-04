Різке збільшення мінімальної зарплати вдарить по економіці

На даний момент держава цілком може дозволити збільшення мінімальної заробітної плати. Але, як зазначив у своєму інтерв'ю журналістам Володимир Зеленський, дуже небезпечно здійснювати різке збільшення мінімалки за стислий проміжок часу.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вносить на розгляд Верховної Ради законопроект, що передбачає підвищення мінімальної зарплати до п'яти тисяч гривень з 1 вересня.
У свою чергу і глава Нацбанку України Кирило Шевченко оцінив наслідки підвищення мінімальної зарплати. Підняття мінімальної зарплати до 6500 грн у 2021 році вплине на ціни менше, ніж в 2017 році, коли мінімальну зарплату підняли з 1600 до 3200 грн, припустив Шевченко.
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