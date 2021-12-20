Резерви НБУ скорочуються - Данилишин

Глава Ради Національного банку України опублікував інформацію про міжнародні резерви України. Згідно з інформацією, тільки за два тижні березня їхній обсяг зменшився з 28,54 млрд до 27,8 млрд доларів. В цілому, через борги, міжнародні резерви НБУ скоротилися на 800 млн доларів, зазначає Богдан Данилишин.

"З урахуванням виплат з погашення боргу уряду і Національного банку перед МВФ в сумі 295,5 млн спеціальних прав запозичення, міжнародні резерви НБУ станом на 15 березня скоротилися до 27,8 млрд доларів", - заявив він.

Також Данилишин зазначив, що Національний банк другий тиждень поспіль не брав участі в операціях на валютному ринку. З початку року сальдо валютних інтервенцій НБУ становить 240 млн доларів.

Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду в 2021 році 1,16 млрд СПЗ (спецправа запозичення). За офіційним курсом це становить близько 1,68 млрд доларів. Міжнародний валютний фонд за підсумками переговорів з Україною констатував наявність низки невирішених питань. Тепер МВФ очікує від української сторони пропозицій для продовження переговорів.