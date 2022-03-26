Ренійський морський порт повернув 3 млн грн заборгованості із зарплати - Мін'юст

Пресслужба Міністерства юстиції оголосила про утримання з Ренійського морського торгового порту грошей для виплати боргів по зарплатах. Згідно зі звітом, мова йде про заборгованість підприємства розміром в 3 мільйони гривень.

Відзначається, що в період з 22 по 29 червня з рахунку підприємства списали 2,7 млн гривень заборгованості. Зарплату отримали 72 співробітники. При цьому, документи на виконання припису були пред'явлені ще в листопаді 2020 року.

Нагадаємо, ексдиректор держпідприємства «Ренійський морський торговельний порт» Дмитро Володін став фігурантом вже як мінімум трьох кримінальних справ, пов'язаних з невиплатою в порту зарплат і єдиного соціального внеску.

Крім того, Володін, ймовірно, збрехав в своїй декларації приховавши майно від НАПК. Декларація Володіна за 2019 рік гранично малоінформативна - там тільки квартира, що належить в рівних частках самому Володіну, його сестрі, батькові і матері. Згідно з його декларацією, в цій квартирі в Чорноморську площею 64 кв. м проживають всі вони, а також син Володіна - Олександр.

Виходить, Дмитру Володіну доводилося в 2019 році щодня їздити на роботу з Чорноморська в Рені. На чому їздити, теж велике питання - ніякого транспорту ні він сам, ні члени його родини не задекларували.