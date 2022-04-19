Ремонт залізничних колій - одне із завдань нового керівництва УЗ

Залишковий принцип фінансування інфраструктури «Укрзалізниці» практикувався багато років. Через це величезна частина залізничних шляхів, включаючи станційні та спеціальні шляхи, знаходиться в критичному стані.

За наявними даними, в кінці першого півріччя поточного року з 26,7 тис. км головних залізничних шляхів капітального ремонту потребують 6,4 тис. км, в реконструкції - 2,7 тис. км. Ще 1,9 тис. км станційних і спеціальних шляхів вимагають термінового капітального ремонту.

На думку нинішнього керівництва «Укрзалізниці», якщо не зайнятися вирішенням цієї проблеми зараз, то незабаром багатьма ділянками взагалі стане неможливо користуватися. Також є ризик збільшення кількості аварій, зокрема, сходу складів з рейок.

"Що ж нас чекає далі? При збереженні наявної тенденції, через 5 років ремонт 59% шляхів буде прострочений, а 15% магістральних шляхів доведеться закрити або суттєво обмежити швидкість на них", - говорить гендиректор «Левада Карго» Володимир Деменко.

У зв'язку з цим «Укрзалізниця» спільно з Міністерством інфраструктури подали запит на виділення 1,17 млрд грн на програму «Модернізація залізничної інфраструктури» в 2021 році. Програма передбачає оновлення і електрифікацію ділянки Черкаси-ст. ім. Тараса Шевченка (195 млн грн), ділянки Житомир-Новоград-Волинський (528 млн грн), електрифікацію ділянки і будівництво пасажирської платформи на станції Васильків-2 (456 млн грн).

Щодо вантажних перевезень, особливо актуальною є необхідність розширювати припортову інфраструктуру, ремонтувати і електрифікувати ділянки Ковель-Ізов-Гребешов (держкордон), Долинська-Миколаїв-Колосівка та інші. Роботи на деяких ділянках вже почалися, але основне надходження коштів очікується в 2021 році.

Однією з головних задач, які перед собою поставив Володимир Жмак, є забезпечення достатньої кількості коштів і ресурсів на оновлення шляхів (капремонт та реконструкція) в обсязі 1000 км на рік.