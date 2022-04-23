Ремонт інфраструктури «Укрзалізниці» - результати за тиждень

Відновлення та ремонт інфраструктури - складові глобальної стратегії з розвитку «Укрзалізниці» і підвищенню її рівня прибутковості, якої дотримується Володимир Жмак і його команда.

Крім озвучених планів на 2021 рік, коли очікуються великі суми інвестицій на оновлення рухомого складу, а також локомотивного господарства, вже в цьому році розпочаті і тривають точкові ремонти і оновлення інфраструктури, на які вже вдалося знайти необхідні кошти. До них відносяться електрифікація деяких ділянок залізниці, ремонт шляхів і облаштування залізничних станцій.

За останні кілька днів «Укрзалізниця» відзвітувала про наступні досягнення:

На перегоні Перегонівка-Володимирівка та кількох прилеглих станціях РФ «Одеська залізниця» реконструйовано 7 км шляху. Безстиковий шлях в чорноморські порти вантажністю близько 80 млн т прокладали із застосуванням інноваційного для України зарубіжного скріплення Schwihag WSI-1-900-R65. Це обладнання допомогло скоротити час відновлення шляхів в три рази. На ділянці Великий Токмак 1-Нельгівка виконано капітальний ремонт 120-річного моста. Замінено пролітну будівлю довжиною 5,3 метра, відремонтовано дві опори, встановлені блоки нарощування підвалин. Зараз ведеться ремонт другого малого моста на цій ділянці. Відповідні конструкції для обох мостів виготовлялися в філії «Старокостянтинівського заводу залізобетонних шпал». На станції Великий Березний ділянки Самбір-Чоп РФ «Львівська залізниця» відремонтований залізничний переїзд. Були замінені рейкошпальні решітки, баласт, водовідводи, відновлено земляне полотно. Старий пересувний настил замінений новими плитами. Уже розпочато ремонтні роботи на переїзді, розташованому на перегоні Великий Березний-Дубриничі.

Подібні роботи заплановані ще на багатьох ділянках, і в цьому році компанія має намір встигнути їх виконати.