Релокація підприємств повертає оптимізм у промисловість – індекс очікувань НБУ

14:36 01 вересня Київ, Україна

Індекс очікувань ділової активності НБУ у серпні зріс до 44,1 пункту.

Про це йдеться у щомісячному опитуванні бізнесу Національним банком.



Невизначеність із тривалістю війни та пов'язане з цим погіршення інфляційних очікувань, подальша руйнація виробничих потужностей та інфраструктури, значна вимушена міграція населення всередині країни стримують відновлення економічної активності підприємств усіх секторів економіки, зазначено у звіті.



Підприємства промисловості покращили оцінки економічних перспектив з огляду на релокацію частини підприємств у більш безпечні регіони, поступове налагодження ланцюгів постачання та адаптацію до нових умов. Секторальний індекс у серпні становив 46,7 порівняно з 43,1 у липні. Вперше за останні місяці підприємства очікували збільшення обсягів продукції, що виробляється, і були менш песимістичні з приводу обсягів нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних.



Підприємства сектору будівництва також посилили у серпні оцінки своєї діяльності завдяки сприятливим сезонним умовам та відновленню будівництва житлових та нежитлових будівель. Секторальний індекс становив 41,2 (у липні – 35). Знизився песимізм в очікуваннях обсягів будівництва та обсягів нових замовлень, а також обсягів закупівлі сировини та матеріалів.



Підприємства торгівлі у серпні незначно погіршили очікування своєї економічної діяльності, проте все ще знаходяться ближче до нейтрального рівня. Секторальний індекс становив 47,4 проти 48,7 у липні. Респонденти очікують зменшення обсягів товарообігу, залишаються стриманими щодо обсягів закупівлі товарів для продажу, вказують на зменшення залишків товарів для продажу та обмеження постачання нового товару. Підприємства торгівлі й надалі налаштовані на зниження торгової маржі.



Підприємства сфери послуг мали найстриманіші оцінки серед інших секторів економіки, враховуючи подальше пошкодження транспортної інфраструктури, слабкий попит та втрату замовлень. Секторальний індекс погіршився до 39,6 із 41,9 у липні. Респонденти очікують зменшення обсягів наданих послуг, обсягів нових замовлень та послуг у процесі виконання, послабили очікування підвищення тарифів на власні послуги.



Підприємства всіх секторів, що беруть участь у опитуваннях, зберігають високі очікування щодо подорожчання своєї продукції/послуг на тлі посилення очікувань зростання цін на сировину та товари постачальників.



Оцінки зайнятості залишаються стриманими. Підприємства всіх секторів не очікують на збільшення загальної чисельності працівників. У той самий час підприємства промисловості та будівництва наголосили на деякому підвищенні попиту на персонал.



НБУ проводив щомісячне опитування 429 підприємств із 4 по 23 серпня 2022 року. Нацбанк щомісяця розраховує індекс очікувань ділової активності, за винятком вимушеної перерви у березні-травні цього року.