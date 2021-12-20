Рекордний максимум розцінок на золото - новини з біржі

14:56 28 липень Київ, Україна

Багато інвесторів і експерти мають неоптимістичні прогнози щодо стабільності світової економіки. Також криза і пандемія коронавируса викликало зниження вартості долара США. Однак при цьому на тлі ослаблення валюти вартість золота досягла свого рекордного максимуму.

Ф'ючерси на золото з поставкою в серпні подорожчали за підсумками торгів у понеділок, 27 липня, на 1,8%, до $ тисячі дев'ятсот тридцять один за унцію, завершивши на рекордному рівні другу сесію поспіль.

Протягом торгів ціна дорогоцінного металу піднімалася до $ 1940,1 за унцію, побивши, таким чином, внутрішньоденної рекорд, зафіксований у вересні 2011 року. У п'ятницю, 24 липня, золото завершило торги на рекордному максимумі вперше майже за дев'ять років. Похмурий прогноз для світової економіки, зниження процентних ставок, зростання напруженості у відносинах США і Китаю, а також ослаблення американської валюти підтримують інтерес інвесторів до активів "тихої гавані", в тому числі до дорогоцінних металів, пише Dow Jones.

"Залишається багато того, про що варто турбуватися, і саме тому золото привертає все це увагу і всі ці гроші, - зазначає аналітик Marex Spectron Девід Говетт. - Ми бачимо, як гроші йдуть з фондових і інших ринків і перенаправляються в золото ".

За останній місяць ціна золота виросла майже на 9%, а з початку 2020 року - на 27%. У вівторок серпневі ф'ючерси на золото торгуються на рівні $ 1929,3 за унцію. Ціна срібла з поставкою у вересні в понеділок злетіла на 7,2%