Реконструкція Пейзажної алеї у Києві подорожчала на 22 млн грн

11:04 23 грудень Київ, Україна

Комунальна корпорація «Київавтодор» 16 грудня замовила ТОВ «Ростдорбуд» додаткові будівельні роботи з реконструкції Пейзажної алеї у Шевченківському районі за 22,09 млн грн. Про це повідомляється в системі Prozorro.



«Київавтодор» замовив ТОВ «Ростдорбуд» реконструкцію Пейзажної алеї у квітні минулого року за 110,72 млн грн.



«У процесі виконання робіт з огляду на протокол доручень київського міського голови Віталія Кличка від 10.12.2020 з метою поєднання пішохідним променадом вул. Гончарної та артплатформи біля сходів з Пейзажної алеї виникла потреба у виконанні додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проєкті, але пов'язаних з основними дорожніми роботами», – йдеться в обґрунтуванні застосування переговорної процедури.



Пейзажну алею мали реконструювати до кінця 2021 р. за проєктом КП «Київміськрозвиток», який коштував 4,12 млн грн.



Йдеться про реконструкцію підпірних стінок, сходів та літнього лекторію, зміцнення схилів, влаштування відеоспостереження, публічного Wi-Fi, освітлення, електропостачання, металевої доріжки та дощової каналізації, мощення гранітної бруківки, тактильної плитки та гумового покриття. Крім того, фірма мала встановити лавки, паркування для велосипедів, манекени для тренувань бойових мистецтв, дитячий майданчик, боларди та паркувальні стовпчики, а також висадити майже 5 тис. дерев, кущів та чагарників.



У КМДА обіцяли, що на Пейзажній алеї з'явиться новий сквер та освітлення.



ТОВ "Ростдорбуд" входить до групи бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова.