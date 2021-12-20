Реконструкція лікарень увійде в програму «Велике будівництво»

Програма «Велике будівництво» розширить свої компетенції. Згідно із заявою Кирила Тимошенка, український уряд планує вписати в план реконструкцію обласних лікарень. Розширення програми, за словами заступника керівника Офісу Президента, планується на другу половину 2021 року.

«У цьому році додалося ще проєктів до «Великого будівництва», це і реконструкція обласних лікарень - ми починаємо проєктування, і вже реконструкції почнуться в другій половині року», - зазначив чиновник.

Слід зазначити, що реконструкція приймальних відділень в лікарнях, які президент Володимир Зеленський обіцяв оновити до кінця 2020 року, знаходиться на фінальному етапі.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський має намір провести автомагістраль між Києвом і Кишиневом. Про це глава держави заявив на спільному брифінгу з президенткою Молдови Маєю Санду. Раніше повідомлялося, що в Державному управлінні справами повідомили, що вартість робіт з ремонту і відновлення будівлі і прилеглої території Офісу Президента становить 1 571 610 гривень. Велика частина цієї суми - вартість ремонту 9 дверних блоків.