RAB-регулювання, прийняте НКРЕКП, неефективне
14:58 01 вересень Київ, Україна
На думку експертів, розміщеній на офіційному сайті Європейської бізнес асоціації, параметри RAB-регулювання, які розрахувала і прийняла Національна комісія з регулювання комунальних послуг і енергетики, виявляються неефективними. З такими енерготарифами інвестицій для оновлення мереж буде залучено недостатня кількість.
Автори заяви нагадали, що минулого тижня НКРЕКП затвердила методику стимулювального тарифоутворення для операторів систем розподілу (RAB-регулювання), яка передбачає ставку прибутковості 16,74% в "нову" базу активів і ставку прибутковості 3% в "стару" базу активів. 50% коштів, які є прибутками на стару базу активів, обов'язково повинні бути реінвестовані в модернізацію мереж операторів систем розподілу.
"За підрахунками експертів ринку, прийняті параметри RAB-регулювання дозволять залучати 470 дол. в 1 км електромереж. У той час як потреба в середньому оцінюється в 1200 дол. / км. Для того, щоб покрити необхідний обсяг інвестицій, Регулятор повинен переглянути параметри стимулювального тарифу. На нашу думку, недолік інвестицій ставить під загрозу виконання в повному обсязі завдань, що стоять перед реформою тарифоутворення. Це інвестування в розвиток і оновлення інфраструктури електромереж, вимоги регулятора щодо скорочення SAIDI і втрат в електромережах, поліпшення умов підключення, що має значення для міжнародного рейтингу Doing Business ", - зазначено в заяві ЕВА.
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