RAB-регулювання, прийняте НКРЕКП, неефективне

14:58 01 вересень Київ, Україна

На думку експертів, розміщеній на офіційному сайті Європейської бізнес асоціації, параметри RAB-регулювання, які розрахувала і прийняла Національна комісія з регулювання комунальних послуг і енергетики, виявляються неефективними. З такими енерготарифами інвестицій для оновлення мереж буде залучено недостатня кількість.

Автори заяви нагадали, що минулого тижня НКРЕКП затвердила методику стимулювального тарифоутворення для операторів систем розподілу (RAB-регулювання), яка передбачає ставку прибутковості 16,74% в "нову" базу активів і ставку прибутковості 3% в "стару" базу активів. 50% коштів, які є прибутками на стару базу активів, обов'язково повинні бути реінвестовані в модернізацію мереж операторів систем розподілу.