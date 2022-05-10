Реформування «Укрзалізниці» за європейськими стандартами

Один з членів правління «Укрзалізниці» Франтішек Буреш заявив, що реформа УЗ буде прискорена і виконана у відповідності до європейських стандартів і законодавства України.

Згідно з цими стандартами, на ринку залізничних перевезень повинна бути окрема інфраструктурна вертикаль, яка буде контролюватися державою, але при цьому мати прозорі тарифи з можливістю роботи перевізників всіх форм власності.

Ще в жовтні глава «Укрзалізниці» Володимир Жмак пообіцяв, що до кінця 2021 року компанія трансформується в холдинг, що складається з 4 вертикалей: вантажної, пасажирської, виробничої та інфраструктурної. Роботи з реалізації цих планів вже активно ведуться.

«Ми плануємо в 2021 році закінчити перепідпорядкування підрозділів «Укрзалізниці», щоб кожна виробнича вертикаль отримала всі необхідні активи, могла порахувати прибутки, збитки і вивести свій власний баланс», - сказав Володимир Жмак.

Поліпшення якості роботи залізниці і демонополізація ринку будуть сприяти розвитку не тільки «Укрзалізниці», а й приватного бізнесу, і економіки України в цілому.

У реформуванні УЗ беруть участь не тільки члени правління компанії, а й Кабінет Міністрів, Верховна Рада. За словами Буреша, лібералізації залізничних перевезень сприяє прийняття нової редакції Закону України «Про залізничний транспорт».