Реформування «Укрзалізниці» за європейськими стандартами

14:31 08 грудня Київ, Україна

Один з членів правління «Укрзалізниці» Франтішек Буреш заявив, що реформа УЗ буде прискорена і виконана у відповідності до європейських стандартів і законодавства України.

Згідно з цими стандартами, на ринку залізничних перевезень повинна бути окрема інфраструктурна вертикаль, яка буде контролюватися державою, але при цьому мати прозорі тарифи з можливістю роботи перевізників всіх форм власності.

Ще в жовтні глава «Укрзалізниці» Володимир Жмак пообіцяв, що до кінця 2021 року компанія трансформується в холдинг, що складається з 4 вертикалей: вантажної, пасажирської, виробничої та інфраструктурної. Роботи з реалізації цих планів вже активно ведуться.

«Ми плануємо в 2021 році закінчити перепідпорядкування підрозділів «Укрзалізниці», щоб кожна виробнича вертикаль отримала всі необхідні активи, могла порахувати прибутки, збитки і вивести свій власний баланс», - сказав Володимир Жмак.

Поліпшення якості роботи залізниці і демонополізація ринку будуть сприяти розвитку не тільки «Укрзалізниці», а й приватного бізнесу, і економіки України в цілому.

У реформуванні УЗ беруть участь не тільки члени правління компанії, а й Кабінет Міністрів, Верховна Рада. За словами Буреша, лібералізації залізничних перевезень сприяє прийняття нової редакції Закону України «Про залізничний транспорт».

«Компанія повинна бути реформована так, щоб вона відповідала європейським стандартам. Ми до цього прагнемо, і реформа триває», - сказав Франтішек Буреш.