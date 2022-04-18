Реформа «Укрзалізниці» не передбачає скорочення робочих місць

Новина про плани «Укрзалізниці» поступово позбутися непрофільних активів (лікарні, пральні, охорона, вертоліт і т.д.) викликала хвилю обурення, тому що найчастіше закриття філій і підрозділів тягне за собою скорочення робочих місць. Однак поширення подібних чуток не має нічого спільного з планами керівника УЗ Володимира Жмака.

На сьогодні штат співробітників «Укрзалізниці» один з найбільших серед залізниць європейських країн - 260 тисяч осіб. На думку Володимира Жмака, звільнення співробітників є найпростішим і одночасно поганим рішенням. Тому звільнення від непрофільних активів буде проходити не шляхом їхньої ліквідації, а через приватизацію, яка передбачає збереження їхньої спеціалізації та робочих місць.

Іншими словами, лікарні, пральні, охоронні бюро будуть реорганізовані в окремі підприємства зі збереженням персоналу. Деякі активи планується передати в державне відомство, інші стануть приватними структурами, послугами яких буде користуватися не тільки «Укрзалізниця», а й інші клієнти.

Кадрова політика Володимира Жмака і його команди також передбачає впровадження системи мотивації працівників залізниці:

«Мотивація трудового колективу «Укрзалізниці» - ще один мій пріоритет. Я пропоную чітку економічну модель, яка дозволить за результатами діяльності компанії щорічно певну частину дельти - різниці між фінансовими показниками цього року і попереднього - направляти на мотивацію співробітників, для яких це буде зрозуміло показувати інтерес, чому їм є сенс працювати краще», - повідомив він.

Саме фінансова стимуляція дозволить зберегти цінні залізничні кадри, які зараз масово їдуть за кордон. Крім цього, найближчим часом планується повернення повноцінного робочого тижня, який через кризу був скорочений.

Частиною кадрової політики нового керівництва стала оптимізація адміністративного штату, який в останні роки занадто активно розширюється, посилюючи бюрократію в компанії.