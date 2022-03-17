Розвиток регіонів 2021: бюджет майже 34 млрд гривень

Пресслужба Міністерства фінансів повідомила, що в проєкт нового Державного бюджету в 2021 році на розвиток регіонів планують виділити 33,4 млрд гривень.

Зокрема, 21,3 млрд гривень планують направити на розвиток автомобільних доріг (1 900 км покриття), 9,4 млрд гривень - на підтримку проєктів регіонального розвитку (коштом ДФРР).

1 млрд гривень передбачають на будівництво, капремонт, реконструкцію освітніх установ (програма «Спроможна школа для кращих результатів»), 300 шкіл.

Також 0,6 млрд гривень планують направити на будівництво, капремонт, реконструкцію медичних установ, 0,5 млрд гривень - на розвиток спортивної інфраструктури, ще 0,5 млрд гривень - на будівництво і укомплектування 50 ЦНАП. 0,1 млрд гривень спрямують на розробку містобудівної документації та 50 генпланів громад.