Розміщення ОВДП поповнило бюджет на 11,4 млрд грн - Мінфін

Міністерство фінансів відзвітувало про аукціони облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 22 червня. Згідно з даними відомства, завдяки розміщенню в державний бюджет надійшло понад 11 млрд гривень.

Мінфін запропонував інвесторам шість випусків цінних паперів у національній валюті (на термін 6 місяців, 1 рік, 1,5 року, 2 роки, 3 роки і 5 років) і один випуск в доларах США (1 рік).

Від розміщення гривневих ОВДП до державного бюджету було залучено 8,3 млрд гривень. Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 9%, 1-річних - 10,97%, 1,5-річних - 11,30%, 2-річних - 12%, 3-річних - 12,3%, 5-річних - 12,59%.

Від розміщення номінованих в доларах ОВДП було залучено $112 млн. Середньозважена ставка прибутковості склала 3,7%.