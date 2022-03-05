Розміри лікарняних стануть менше: про що важливо знати

Як стало відомо, Мінсоцполітики має намір внести поправки до закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", після прийняття яких українцям зменшать розмір допомоги з тимчасової непрацездатності.

Вносяться зміни до статті 24 цього закону. Ці зміни підвищать вимоги до страхового стажу, від якого залежить розмір лікарняних. Адже відсоток виплат допомоги з тимчасової непрацездатності залежить від величини страхового стажу. Чим він більший, тим вище лікарняні.

Зокрема, передбачені наступні зміни:

50% від зарплати виплачуватимуть працівникам, які мають страховий стаж менше 5 років (зараз ця норма становить 3 роки, а вище трьох уже виплачують і більш високий відсоток лікарняних);

60% - якщо страховий стаж становить від 5 до 10 років (зараз 3-5 років);

70% - при наявності страхового стажу 10-15 років (зараз 5-8 років);

80% - якщо страховий стаж становить 15-20 років (такого відсотка зараз немає);

100% - при наявності страхового стажу понад 20 років (зараз більше 8 років).

Крім того, передбачені ще й інші зміни в закон, згідно з яким в певні періоди лікарняні взагалі не будуть виплачуватися.

В яких випадках будуть припиняти виплати лікарняних

Лікарняні не будуть виплачувати під час простою підприємства. Однак тут є одна умова. Якщо працівник пішов на лікарняний ще до початку простою, то допомогу з тимчасової непрацездатності йому таки будуть змушені виплатити.

Лікарняні також не будуть виплачувати в тому випадку, якщо тимчасову непрацездатність в медичному висновку визнано необґрунтованою.

Ще одна зміна - збільшення терміну виплат лікарняних роботодавцем

Зараз роботодавець оплачує зі свого рахунку перші п'ять днів непрацездатності, а вже далі, з шостого дня, виплата лікарняних лягає на плечі Фонду соціального страхування України. У новій редакції закону планується, що роботодавець буде оплачувати десятиденний лікарняний. А виплати з ФСС настануть тільки з одинадцятого дня.

У Мінсоцполітики розраховують, що вже з 1 серпня нинішнього року ці зміни до закону почнуть працювати. А з 1 січня 2022 роботодавці будуть оплачувати 10 днів лікарняних.