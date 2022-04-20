Розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності виріс на 13,3%

10:44 21 липня Київ, Україна

Згідно з інформацією Фонду соцстраху України, за підсумками червня розмір середньоденної допомоги з тимчасової втрати працездатності склав 371,9 грн, що на 13,3% більше, ніж за аналогічний місяць 2020 року, коли розмір допомоги становив 328,3 грн.



У розрізі регіонів середньоденний розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності в червні досягав від 282,2 грн у Вінницькій області та до 446,9 грн в Києві.

"Найбільший показник зростання в червні 2021 року щодо червня 2020 року в Хмельницькій області - тут середньоденний розмір допомоги по лікарняних виріс на 22,9% і склав 339,2 грн проти 276 грн у минулому році", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що збільшення розміру компенсації втраченого заробітку за час перебування на лікарняному пов'язане з ростом середньої заробітної плати в Україні.

У зв'язку з пандемією витрати фонду за лікарняними почали істотно зростати з 2020 року. Зокрема, за підсумками червня 2021 року ФССУ прийняв на фінансування листки непрацездатності на суму понад 1 мільярд гривень - це майже вдвічі більше, ніж в червні 2020 року (0,57 млрд гривень).