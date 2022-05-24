Розтрата 30 млн гривень, виділених на ремонт шкіл та садочків

19:55 18 серпня Киев, Украина

Стало відомо, куди "пішли" гроші, виділені на ремонт шкіл і садочків в 2019 році. СБУ виявила, що сума збитків, завданих міському бюджету, складає 30 млн гривень.



Служба безпеки України викрила крадіжку 30 млн грн бюджетних грошей, які виділили на ремонти дитячих садків і шкіл в 2019 році. Підозрюють керівництво комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ", на утримання якого з місцевого бюджету виділяється 1,2 млрд грн щорічно. Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Відзначається, що підозрювані разом з підрядниками організували незаконну схему.



"Партнери" виконували роботи частково і не в повному обсязі, до того ж за істотно завищеними розцінками. Траплялося, що деякі роботи не виконувалися взагалі, хоча відзначали, що вони "виконані", - розповіли в СБУ.



Всього в 2019-му комунальники провели конкурсні торги на загальну суму понад 120 млн грн, 30 млн грн з яких вивели в "тінь", розподіливши між собою.



Правоохоронці провели серію обшуків на підприємстві і в будинках підозрюваних. Крім цього, з обшуком нагрянули і в кабінет заступника голови КМДА. За даними LB.ua, мова йде про В'ячеслава Непопа, який очолював "Житлоінвестбуд-УКБ" протягом 15 років, до 2018 р.



Слідство ведеться за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) Кримінального кодексу України. Призначено будівельно-технічні та економічні експертизи для встановлення збитків, заподіяних міському бюджету.