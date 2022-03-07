Витрати українців зросли на 25%, а доходи - лише на 11%

Витрати українців в 2020 році значно перевищили їхні доходи. Про це розповів колишній міністр соціальної політики Андрій Рева. Бідність в Україні - одна з найсерйозніших проблем серед населення. Адже більшість українців вважають, що живуть бідно.
«Проблема з бідністю існує скрізь, де живуть люди, де існують держава і влада. Часто люди оцінюють ефективність будь-якої влади саме за успіхами в боротьбі з бідністю. Людям обіцяли кінець епохи бідності, пройшло два роки, ми маємо дані соціологічних досліджень. Вони показують, що 54% українців вважають, що фінансове становище їхньої сім'ї погіршилося. Ця цифра корелює з показником бідності, тобто співвідношенням між доходами і витратами. Збільшилася бідність до 51%. 54% самі себе вважають бідними, а 51% - це офіційна цифра наших вчених», - сказав ексміністр.
Також Рева підкреслив, що за 2020 рік влада змогла збільшити показник бідності на 10% - до 51%, хоча до 2019 року рівень бідності знизився з 56% до 41%.
«Чому? Порахувати просто. Основні доходи - це їхня заробітна плата, пенсії. Зарплати за попередній рік збільшилися на 13%, пенсії були проіндексовані в березні на 11%. За офіційними даними, основні витрати - це житлово-комунальні послуги та харчові продукти. За послуги ЖКГ ми маємо 25% зростання всіх тарифів, а за окремими показниками ще вище, що стосується продуктів, то офіційна статистика показує близько 9% зростання. Витрати української сім'ї виросли на 25%, доходи - на 11-12%. Витрати ростуть в два рази швидше, це корелюється з тими настроями, які є», - пояснив він.
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