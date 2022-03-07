Витрати українців зросли на 25%, а доходи - лише на 11%

Витрати українців в 2020 році значно перевищили їхні доходи. Про це розповів колишній міністр соціальної політики Андрій Рева. Бідність в Україні - одна з найсерйозніших проблем серед населення. Адже більшість українців вважають, що живуть бідно.

«Проблема з бідністю існує скрізь, де живуть люди, де існують держава і влада. Часто люди оцінюють ефективність будь-якої влади саме за успіхами в боротьбі з бідністю. Людям обіцяли кінець епохи бідності, пройшло два роки, ми маємо дані соціологічних досліджень. Вони показують, що 54% українців вважають, що фінансове становище їхньої сім'ї погіршилося. Ця цифра корелює з показником бідності, тобто співвідношенням між доходами і витратами. Збільшилася бідність до 51%. 54% самі себе вважають бідними, а 51% - це офіційна цифра наших вчених», - сказав ексміністр.

Також Рева підкреслив, що за 2020 рік влада змогла збільшити показник бідності на 10% - до 51%, хоча до 2019 року рівень бідності знизився з 56% до 41%.