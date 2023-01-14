Рашисти пошкодили спортивну інфраструктуру в Україні щонайменше на $250 млн

18:57 13 січня Київ, Україна





За попередніми підрахунками, пошкодження спортивної інфраструктури України внаслідок повномасштабного російського вторгнення оцінюють у 250 мільйонів доларів.

Про це розповів заступник міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

За даними міністра, найбільше спортивних об'єктів зруйновано у Луганській області – 89, Донецькій – 61, Харківській – 46, Миколаївській – 27, Херсонській – 24, Київській – 21, Дніпропетровській – 15, Чернігівській – 12, Сумській (11) областях.

Гроші на відновлення пошкоджених об'єктів допомагають збирати відомі спортсмени.



Наприклад, офіційним послом Олімпійського навчально-спортивного центру "Чернігів" став футболіст Андрій Ярмоленко. Він пообіцяв стати посередником між керівництвом центру та європейськими футбольними клубами, щоб ефективніше шукати кошти для відновлення спортивного комплексу.



Свою допомогу пропонує футбольний клуб "Борусія Дортмунд".



Спортивні арени виконують функції гуманітарних хабів. Чиновники кажуть, що, наприклад, на оплату комунальних послуг "Арени Львів" виділили 9 мільйонів гривень.