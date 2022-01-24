Розцінки на продовольство - ціни в світі ростуть

15:38 08 вересень Київ, Україна

Міжурядова організація ФАО, що відповідає в ООН за продовольство та сільське господарство, опублікувала звіт про світові ціни. Згідно з даними в серпні, як і в попередні два місяці 2020 року, розцінки на продовольство виросли в усьому світі.

Це пов'язано зі зміцненням попиту та зниженням курсу долара, пояснюється в документі. Індекс цін на основні продовольчі товари в серпні склав 96,1 пункту, що на 2% вище липневого показника. Це максимальний рівень з лютого 2020 року. Індекс цін на зернові в порівнянні з липнем зріс на 1,9%, в порівнянні з серпнем 2019 року - на 7%. Найбільш істотне зростання продемонстрували ціни на фуражне зерно. Зокрема, кукурудза подорожчала на 2,2% на тлі побоювань, що недавні пошкодження її насаджень в американському штаті Айова можуть негативно позначитися на пропозиції.

Світові ціни на рис виросли під впливом сезонного обмеження пропозиції та високого попиту з боку африканських країн. Індекс цін на цукор зріс на 6,7%, що пов'язано з прогнозами скорочення виробництва через несприятливі погодні умови в ЄС і Таїланді - другому найбільшому експортері цукру у світі. Крім того, зростання цін сприяло збільшенню імпортного попиту з боку Китаю.

Індекс цін на рослинні олії підвищився на 5,9%, в першу чергу, шляхом зростання цін на пальмову, а також соєву, соняшникову та ріпакову олію. Це пов'язано з прогнозами щодо скорочення виробництва пальмової олії в провідних країнах-виробниках на тлі постійного попиту з боку країн-імпортерів, пояснюється у звіті. Індекс цін на молочну продукцію в порівнянні з липнем практично не змінився.

Ціни на сир і незбиране сухе молоко знизилися, але при цьому вершкове масло подорожчало. Це стало наслідком обмеженості експортних ресурсів країн Європи, де серпнева спека позначилася на виробництві молока. Індекс цін на м'ясо також практично не змінився. Скорочення попиту країн-імпортерів на яловичину, баранину та м'ясо птиці було скомпенсовано швидким зростанням попиту на свинину з боку Китаю.

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.