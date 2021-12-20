Розцінки на гречку можуть вирости: Міжнародна асоціація гречки

16:23 10 серпень Київ, Україна

Сергій Громовий - директор Міжнародної асоціації гречки, заявив про подорожчання продукту. Однак це буде відомо тільки до кінця року при порівняльному аналізі з цінами минулого року.

«Старого врожаю вже немає, а нового ще немає. Молотити будуть десь через два тижні », - говорить фахівець. При цьому він звертає увагу, що на ринку склався значний дефіцит гречаної крупи. Бракує імпорту з Росії

Зараз Росія сама припинила нарощувати виробництво. Більш того, відкотилася за рівнем посівних площ на 10 років назад, і ввела заборону на вивезення гречки. Китай і Польща В цілому ж експортерів цієї культури в світі не так багато. Крім Росії іноді постачальником виступала Польща. Також - Китай. Але там зовсім інший продукт, який не відповідає смаковим очікуванням українських споживачів.

«Ціни на гречану крупу на полицях магазинів дуже високі - 35 грн / кг і більше. І швидше за все, гречка буде дорожчати », - прогнозує фахівець. При цьому він зазначає, що поточна ціна знаходиться на кордоні верхнього балансу зі здатністю купувати.