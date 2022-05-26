Ракетна програма обійдеться Україні в 200 млрд грн
19:51 20 серпня Київ, Україна
Влада України має намір зайнятися питанням розвитку ракетного озброєння, на ці цілі в найближчі 10 років витратять 200 млрд гривень.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данилов
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"Питання, яке розглядалося на засіданні РНБО в режимі "таємно", це питання про розвиток нашого ракетного озброєння до 2031 року, були дуже палкі дискусії. Єдине, що я можу сказати, що до 2031 року ми маємо витрати на цю програму більш ніж 200 млрд грн", - сказав Данилов на брифінгу за результатами засідання РНБО України в п'ятницю, 20 серпня.
Він підкреслив, що країна не може чекати від партнерів надання будь-якої зброї.
"Наше завдання - зробити озброєння власного виробництва", - підкреслив секретар РНБО.
Він також додав, що в країні для цього є і фахівці, і можливості.
"Крім того, Кабінетом Міністрів, депутатами Верховної Ради буде розглянуто внесення змін до бюджету цього року, і додатково на ракетну програму ще в цьому році має бути додатково отримано 3,3 млрд гривень", - зазначив Данилов.
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