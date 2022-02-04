Рада повертає "пакет малюка"

У першому читанні ВР прийняла зміни до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", який передбачає надання натуральної допомоги.
Ухвалення законопроєкту в першому читанні підтримали 316 народних депутатів. Орієнтовна вартість такого "пакету" становить 5 000 грн.
Пакет малюка - це скільки?
Відзначається, що орієнтовна вартість такого "пакету" становить 5 000 грн. При народжуваності 350 тисяч немовлят загальна вартість "пакета малюка" становить 1 млрд 750 млн грн на рік.
Коментар "Слуг"
Все необхідне для новонароджених батьки знову будуть отримувати відразу в пологовому будинку.
Відзначається, що орієнтовна вартість такого "пакету" становить 5 000 грн. При народжуваності 350 тисяч немовлят загальна вартість "пакета малюка" становить 1 млрд 750 млн грн на рік.
Коментар "Слуг"
Все необхідне для новонароджених батьки знову будуть отримувати відразу в пологовому будинку.
Ідея з монетизацією пакета себе не виправдала.
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