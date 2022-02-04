Рада повертає "пакет малюка"

17:14 17 вересень Київ, Україна

У першому читанні ВР прийняла зміни до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", який передбачає надання натуральної допомоги.

Ухвалення законопроєкту в першому читанні підтримали 316 народних депутатів. Орієнтовна вартість такого "пакету" становить 5 000 грн.

"Метою законопроєкту є забезпечення правового припису про надання одноразової натуральної допомоги "пакет малюка". З цією метою пропонується внести зміни до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", - йдеться в пояснювальній записці.

Пакет малюка - це скільки?

Відзначається, що орієнтовна вартість такого "пакету" становить 5 000 грн. При народжуваності 350 тисяч немовлят загальна вартість "пакета малюка" становить 1 млрд 750 млн грн на рік.



Коментар "Слуг"

Все необхідне для новонароджених батьки знову будуть отримувати відразу в пологовому будинку.

"Хороші новини для батьків - "пакет малюка" повертається. А це означає, що все необхідне для малюків вони зможуть отримати відразу в пологовому будинку. І там будуть якісні речі переважно українського виробництва", - написали в пресслужбі партії.

Ідея з монетизацією пакета себе не виправдала.