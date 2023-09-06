Рада найближчими тижнями відновить е-декларування

Верховна Рада у найближчі кілька тижнів відновить е-декларування для чиновників і депутатів, а також звіт для політичних партій.
Про це сказав перший віцеспікер Олександр Корнієнко.
Заступник голови ВРУ зазначив, що відновлення е-декларування надасть серйозний масив даних для НАЗК, яке зможе перевіряти декларації чиновників та депутатів, дослідити їхній спосіб життя під час війни.
Відповідаючи на запитання, чи проводитимуть у партії "Слуга народу" перевірку депутатів на корупційну діяльність, він зазначив, що цим мають займатися правоохоронці і додав, що вони вже розслідують кожен випадок правопорушень, у яких підозрюють депутатів-"слуг" та народних обранців від інших політсил.
Корнієнко також сказав, що на порядку денному Верховної Ради немає питань щодо кадрових змін у Кабінеті Міністрів, зокрема, не обговорюється відставка міністра оборони Олексія Резнікова.
Корнієнко також сказав, що на порядку денному Верховної Ради немає питань щодо кадрових змін у Кабінеті Міністрів, зокрема, не обговорюється відставка міністра оборони Олексія Резнікова.
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