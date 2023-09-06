Рада найближчими тижнями відновить е-декларування

Верховна Рада у найближчі кілька тижнів відновить е-декларування для чиновників і депутатів, а також звіт для політичних партій.

"Цим мають займатися правоохоронні органи, я готовий до перевірок. Ми відновимо декларування, я думаю, це буде в найближчі кілька тижнів. Ми також відновимо декларування, звітність політичних партій", - сказав він.

"Адже раніше ми бачили медійні розслідування, як щодо Торохтія, а так ми бачитимемо декларації і буде зрозуміло, хто як провів ці півтора року війни", - сказав Корнієнко.

Відповідаючи на запитання, чи проводитимуть у партії "Слуга народу" перевірку депутатів на корупційну діяльність, він зазначив, що цим мають займатися правоохоронці і додав, що вони вже розслідують кожен випадок правопорушень, у яких підозрюють депутатів-"слуг" та народних обранців від інших політсил.



Корнієнко також сказав, що на порядку денному Верховної Ради немає питань щодо кадрових змін у Кабінеті Міністрів, зокрема, не обговорюється відставка міністра оборони Олексія Резнікова.