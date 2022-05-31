Рада збільшила витрати держбюджету майже на 300 млрд грн

16:28 31 травня Київ, Україна





Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що передбачається збільшити витрати на:



Національну безпеку та оборону – 247 769,9 31 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7413 про зміни до Бюджету -2022.Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що передбачається збільшити витрати на:Національну безпеку та оборону – 247 769,9 млн грн , а саме:



Міноборони (разом із Держспецтрансслужбою) – 166 118,1 млн грн, із них оплата праці (з нарахуваннями) – 77 846,4 млн грн;

Системи МВС (Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, Державна міграційна служба, ДСНС, апарат МВС) – 76 430,1 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 56 357,6 млн грн;

Головне управління розвідки Міноборони – 921,4 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 708,7 млн грн;

Служби безпеки – 2 782,0 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 2 583,8 млн грн;

Управління державної охорони – 321,5 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 230,7 млн грн;

Служби зовнішньої розвідки – 648,8 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 486,4 млн грн;

Адміністрації Держспецзв'язку – 548,0 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 537,4 млн гривень.



Поповнення резервного фонду – 1500 млн грн;



Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищення до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду – 20 063,1 млн грн;



Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття видатків на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг – 12 536,7 млн.



Як зазначив нардеп Ярослав Железняк у Telegram, на підтримку додано 5,8 млрд грн, що дозволить тим, хто подав заявку 26-31 березня, отримати виплати.