Рада ухвалила нове податкове зобов'язання для агросектору

16:15 01 грудень Київ, Україна

Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни, якими для власників сільськогосподарських паїв передбачено новий вид податкового зобов'язання.

Народні депутати від правлячої партії "Слуга народу", а також від груп "Довіра" та "За майбутнє" схвалили у другому читанні та в цілому внесений Кабміном законопроєкт 5600, який передбачає низку змін до Податкового кодексу. Зокрема, запроваджується новий вид оподаткування – мінімальне податкове зобов'язання для власників земельних паїв. Уряд розраховує зібрати з аграріїв, які вирощують свої паї або здають їх в оренду, понад 10 мільярдів гривень, випливає з пояснювальної записки до законопроєкту.



З власників земельних паїв стягуватимуться близько півтори тисячі гривень за гектар - незалежно від того, чи отримали вони прибуток від вирощування сільгосппродукції. Якщо досі законом було взагалі звільнено від сплати податків власників паїв до двох гектарів, то законопроєктом 5600 передбачено, що "поставлене податкове зобов'язання" платитимуть навіть ті, хто має 50 соток.



Зобов'язання враховуватиме всі сплачені податки - отже, для великого бізнесу, який уже сплачує низку зборів, зокрема, на найману працю, нічого не зміниться. Дрібні сільгоспгосподарі, які досі у перерахунку платили менше 1500 гривень на гектар або платили лише земельний податок та продавали продукцію за готівку на базарі, тепер платитимуть фіксовану мінімальну суму на гектар.



Всеукраїнська аграрна рада, яка представляє інтереси середніх та великих агровиробників, привітала ухвалення законопроєкту.

"Платити податки мають усі! Несправедлива ситуація, коли легальні агровиробники платять з одного гектара від 2 до 5 тисяч гривень, тоді як ті, хто обробляє землю "в чорну", платять у кращому разі 150 гривень земельного податку, або зовсім ухиляються", – зазначила ВАР у своїй заяві після голосування у Верховній Раді.

Прийнятим законопроєктом передбачено, що МПЗ вперше нараховуватиметься у 2023 році – постфактум за 2022 рік. На 2022-23 роки ставку мінімального податкового зобов'язання буде зменшено: замість орієнтовних 1500 гривень у середньому з гектара на рік – близько 1200 гривень на рік.