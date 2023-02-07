Рада скасувала ПДВ та мита на ввезення безпілотників, тепловізорів та рацій

13:59 07 лютого Київ, Україна

Верховна Рада прийняла за основу і загалом законопроєкт №8360, згідно з яким ПДВ та мита при ввезенні в Україну безпілотників, коліматорів, прицілів нічного бачення та тепловізорів не потрібно платити.



Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті парламенту.



Документ подали на розгляд парламенту 13 січня цього року, а остаточно його було ухвалено 6 лютого.



Авторами ініціативи стала низка депутатів, серед яких Данило Гетманцев, Євгенія Кравчук, Олександр Завітневич, Ярослав Железняк та інші.



У пояснювальній записці вони зазначають, що тільки дрони українського та іноземного виробництва є одним із важливих факторів для ефективного захисту України, проте їх потрібно так багато, що ці потреби не може задовольнити ні держава, ні українські благодійні фонди, ні гуманітарна допомога з-за кордону.

“За 2022 рік з початку повномасштабної війни в Україну офіційно ввезли лише 657 дронів зі сплатою митних платежів. За наявних обставин скасування необхідності сплати митних платежів щодо придбаних за кордоном квадрокоптерів суттєво спростило б їхній імпорт та збільшило їхню кількість для потреб військових”, – кажуть нардепи.

Тепер і до 1 січня наступного року безпілотники, коліматори, приціли нічного бачення, тепловізори, прилади нічного бачення та моноокуляри ввозитимуть до України без сплати ПДВ та мита.



Законопроєкт підтримав 331 народний депутат.