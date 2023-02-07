Рада скасувала ПДВ та мита на ввезення безпілотників, тепловізорів та рацій

Верховна Рада прийняла за основу і загалом законопроєкт №8360, згідно з яким ПДВ та мита при ввезенні в Україну безпілотників, коліматорів, прицілів нічного бачення та тепловізорів не потрібно платити.
Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті парламенту.
Документ подали на розгляд парламенту 13 січня цього року, а остаточно його було ухвалено 6 лютого.
Авторами ініціативи стала низка депутатів, серед яких Данило Гетманцев, Євгенія Кравчук, Олександр Завітневич, Ярослав Железняк та інші.
У пояснювальній записці вони зазначають, що тільки дрони українського та іноземного виробництва є одним із важливих факторів для ефективного захисту України, проте їх потрібно так багато, що ці потреби не може задовольнити ні держава, ні українські благодійні фонди, ні гуманітарна допомога з-за кордону.
Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті парламенту.
Документ подали на розгляд парламенту 13 січня цього року, а остаточно його було ухвалено 6 лютого.
Авторами ініціативи стала низка депутатів, серед яких Данило Гетманцев, Євгенія Кравчук, Олександр Завітневич, Ярослав Железняк та інші.
У пояснювальній записці вони зазначають, що тільки дрони українського та іноземного виробництва є одним із важливих факторів для ефективного захисту України, проте їх потрібно так багато, що ці потреби не може задовольнити ні держава, ні українські благодійні фонди, ні гуманітарна допомога з-за кордону.
Тепер і до 1 січня наступного року безпілотники, коліматори, приціли нічного бачення, тепловізори, прилади нічного бачення та моноокуляри ввозитимуть до України без сплати ПДВ та мита.
Законопроєкт підтримав 331 народний депутат.
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