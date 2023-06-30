Рада скасувала 2% податку для ФОП із серпня

15:59 30 червня Київ, Україна

Верховна Рада підтримала законопроєкт, згідно з яким із серпня буде скасовано єдиний податок за ставкою 2% для ФОП, повідомив нардеп Ярослав Железняк.



Відповідно до редакції до другого читання, платники єдиного податку за ставкою 2% матимуть право подати заяву про відмову від застосування такого оподаткування та вказати, на яку систему вони хочуть перейти.



Якщо така заява не буде подана, платника автоматично переведуть на систему, на якій він перебував до обрання 2% ЄП.



Новостворені ФОП, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуть платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%.



Крім того, закон передбачає автоматичне відновлення статусу платника ПДВ для тих суб'єктів, у яких реєстрацію платником ПДВ було припинено.



Платникам, які у 2023 році перейшли з 2% ЄП на загальну систему, надасть право повторно перейти на спрощену систему на свій вибір. Для цього потрібно буде подати заяву.

Крім того, з 1 жовтня буде повернено відповідальність за порушення у сфері застосування касових апаратів. Водночас від фінансової відповідальності за порушення з РРО звільнять суб'єктів господарювання на прифронтових територіях та територіях можливих бойових дій (винятком будуть ті, хто торгує підакцизними товарами).

"Планові перевірки до кінця військового стану проводитимуть лише щодо суб'єктів господарювання у сфері виробництва та реалізації підакцизної продукції, у сфері грального бізнесу, а також тих, що надають фінансові, платіжні послуги", - додав голова Комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев.

Рішення було ухвалено після довгих дискусій, зазначив Железняк. Ухвалення законопроєкту було важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ, додав нардеп.