Працівникам бюджетної сфери підвищать оклад на 28,3%

Держбюджетом-2021 передбачено зростання заробітної плати для працівників бюджетної сфери, за словами в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета, збільшення окладу буде відбуватися в два етапи.
Так, він нагадав, що уряд схвалив і парламент в першому читанні вже розглянув проєкт Державного бюджету України на 2021 рік, яким передбачено на галузь освіти 173,8 млрд гривень. Це на 34 млрд грн більше, ніж у цьому році, додав Шкарлет і запевнив, що "це збалансований і фінансово забезпечений проєкт бюджету".
Також він нагадав, що з 1 вересня 2020 року посадові оклади всіх працівників бюджетної сфери, зокрема, педагогів, були підвищені на 5,8%.
Також він нагадав, що з 1 вересня 2020 року посадові оклади всіх працівників бюджетної сфери, зокрема, педагогів, були підвищені на 5,8%.
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