Працівникам бюджетної сфери підвищать оклад на 28,3%

14:16 24 листопада Київ, Україна

Держ бюджетом -2021 передбачено зростання заробітної плати для працівників бюджетної сфери, за словами в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета, збільшення окладу буде відбуватися в два етапи.

"Зарплати освітян будуть зростати, незважаючи на необґрунтовані рішення минулої влади і економічні труднощі через пандемію коронавірусу... У проєкті держбюджету вказано, що посадові оклади працівників за Єдиною тарифною сіткою в 2021 році будуть збільшуватися двічі: з 1 січня і з 1 липня. Отже, з січня 2021-го розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, в тому числі галузі освіти і науки, збільшаться на 20%, а з липня - ще на 8,3%... Тобто, кошти на таке збільшення посадових окладів і заробітних плат на 2021 рік передбачені", - сказав Шкарлет.

Так, він нагадав, що уряд схвалив і парламент в першому читанні вже розглянув проєкт Державного бюджету України на 2021 рік, яким передбачено на галузь освіти 173,8 млрд гривень. Це на 34 млрд грн більше, ніж у цьому році, додав Шкарлет і запевнив, що "це збалансований і фінансово забезпечений проєкт бюджету".



Також він нагадав, що з 1 вересня 2020 року посадові оклади всіх працівників бюджетної сфери, зокрема, педагогів, були підвищені на 5,8%.