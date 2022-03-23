Путін доручив постачати газ у "недружні" країни лише за рублі

15:16 23 березня Київ, Україна

Росія відмовляється приймати оплату за постачання газу в доларах та євро. Оплата за паливо прийматиметься рублями, заявив президент росії володимир путін на нараді з урядом.

"Мною прийнято рішення в найкоротший час реалізувати комплекс заходів щодо переведення оплати - почнемо з цього - нашого природного газу, що поставляється в так звані недружні країни, за російські рублі", - сказав путін.

Путін уточнив, що планується відмовитися в таких розрахунках від усіх валют, що "скомпрометували" себе. Майбутні зміни щодо газових контрактів із "недружніми" країнами торкнуться лише валюти.