Путін доручив постачати газ у "недружні" країни лише за рублі
15:16 23 березня Київ, Україна
Росія відмовляється приймати оплату за постачання газу в доларах та євро. Оплата за паливо прийматиметься рублями, заявив президент росії володимир путін на нараді з урядом.
"Мною прийнято рішення в найкоротший час реалізувати комплекс заходів щодо переведення оплати - почнемо з цього - нашого природного газу, що поставляється в так звані недружні країни, за російські рублі", - сказав путін.
Путін уточнив, що планується відмовитися в таких розрахунках від усіх валют, що "скомпрометували" себе. Майбутні зміни щодо газових контрактів із "недружніми" країнами торкнуться лише валюти.
«Хочу окремо підкреслити, що росія продовжить, безумовно, постачати природний газ відповідно до обсягів та за цінами, принципами ціноутворення, зафіксованими у укладених раніше контрактах. Прошу уряд дати відповідну директиву «Газпрому» щодо внесення змін до чинних контрактів. При цьому всім закордонним споживачам має бути надана можливість здійснювати необхідні операції», – наголосив путін.
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