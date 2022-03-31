Путін підписав указ про торгівлю газом із «недружніми» країнами лише за рублі

16:30 31 березня Київ, Україна





Для оплати газу, випливає з указу, західні країни повинні будуть відкрити рублеві рахунки в Газпромбанку. Банк продаватиме валюту, яку зарахують покупці російського газу. Путін повідомив, що росія вважатиме порушенням контрактів, якщо покупці газу з «недружніх» країн відмовляться сплачувати його за рублі.



Путін сказав, що росія поставила газ західним партнерам. "Вони його отримали, заплатили нам у євро, які самі ж і заморозили", - сказав президент. "Можна вважати, що ми поставили газ фактично безкоштовно", - сказав путін. Президент росії володимир путін підписав указ, який регулює торгівлю газом із «недружніми» країнами за російські рублі, починаючи з 1 квітня. За словами путіна, чинні контракти на постачання газу зупинять, якщо покупці не виконають нових умов.Для оплати газу, випливає з указу, західні країни повинні будуть відкрити рублеві рахунки в Газпромбанку. Банк продаватиме валюту, яку зарахують покупці російського газу. Путін повідомив, що росія вважатиме порушенням контрактів, якщо покупці газу з «недружніх» країн відмовляться сплачувати його за рублі.Путін сказав, що росія поставила газ західним партнерам. "Вони його отримали, заплатили нам у євро, які самі ж і заморозили", - сказав президент. "Можна вважати, що ми поставили газ фактично безкоштовно", - сказав путін.

Раніше країни G7 та Євросоюзу заявили, що не платитимуть за російський газ у рублях, оскільки це порушує чинні контракти. Раніше в кремлі, коментуючи можливу відмову ЄС від сплати постачання газу в рублях, заявили: «Немає сплати — немає газу».