Подорожувати стане дорожче: експерти говорять про суттєве подорожчання цін на проживання у готелях

07:39 04 січень Київ, Україна

Аналітики з Global Business Travel Forecast (Глобальний прогноз ділових поїздок) зробили прогноз вартості проживання у готелях на 2022-2023 роки. Вони дійшли висновків, що ціни як у місцях розміщення, так і на авіаквитки зростуть.



Подорожчання проживання в готелях найближчим часом зумовлене одразу декількома показниками. Одна з головних причин — попит, що активно зростає, через відкриття кордонів, а також вимоги туристів до екологічності і досить високі витрати на робочу силу та енергію.



Вже зараз кількість ділових поїздок перевищує показники попередніх років, оскільки підвищується пропускна спроможність, а також вартість авіаквитків стала дешевшою на 31%. Отже, виходячи з висновків аналітиків, у 2022 році ціни на проживання в готелях зростуть щонайменше на 13%, а до 2023 року ще на 10%. Те саме стосується і квитків на літаки. Вони стануть дорожчими у 2022 році на 3,3%, а ще через рік на 3,4%.



У той самий час експерти зазначають, що незважаючи на те, що більшість компаній вже перейшли на систему віртуальних ділових переговорів, у 2022 році ситуація різко почне змінюватись. Поїздки будуть частішими, попит на зустрічі та бізнес-заходи зросте до 53% вже у першому півріччі 2022 року, якщо порівнювати показники із 2021 роком.